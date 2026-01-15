Die „Fläminger Entenspezialitäten“ aus Reuden-Süd werden auf der Internationalen Grünen Woche 2026 in Berlin am Stand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vertreten sein. Welche Betriebe noch vor Ort sind.

Regionaler Genuss: Diese Betriebe aus Zerbst und Anhalt-Bitterfeld sind auf der Grünen Woche in Berlin

Ein Blick in die Messehalle des Landes Sachsen-Anhalt bei der alljährlichen Grünen Woche in Berlin.

Zerbst/Berlin. - Die Internationale Grüne Woche feiert von morgen an bis zum 25. Januar ihr 100-jähriges Jubiläum in Berlin. Es ist die führende Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Das Jubiläum soll zu einem beeindruckenden Event werden, das Tradition mit Zukunft verbindet, Innovationen präsentiert und bei dem die Zukunft der Ernährungssicherheit, Nachhaltigkeit und des ländlichen Raumes im Mittelpunkt stehen. Zahlreiche Aussteller, Fachforen und ein buntes Rahmenprogramm soll Menschen aus aller Welt zusammenbringen.