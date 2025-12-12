In diesem Advent treffen sie sich zum letzten Mal: Für die Stammgäste aus einem Treffpunkt im Quartier im Kreis Stendal wäre der Weg zum neuen Standort viel zu weit. Wie geht es nun für sie weiter?

Weil die Miete zu teuer ist: Senioren im Kreis Stendal müssen aus Quartierstreff raus

Im Quartiersmanagement in der Melkerstraße treffen sich die Senioren aus Osterburg in diesen Tagen ein letztes Mal an ihrer Kaffeetafel.

Osterburg. - Ob Kaffeeklatsch oder Spielenachmittag: Für viele Senioren aus dem Neubaugebiet waren die Treffen im Quartiersmanagement um die Ecke mehr als nur ein Termin im Kalender. Sie waren ihr Mittel gegen die Einsamkeit. Doch seit vier Monaten ist der Treffpunkt geschlossen. Näher am Zentrum der Stadt soll er neu öffnen. Für die Senioren aus dem Wohngebiet wäre das nicht dasselbe, sagen sie.