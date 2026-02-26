Nachdem in dieser Woche eine große Cannabis-Plantage im Landkreis Stendal entdeckt wurde, macht die Polizei nun offizielle Informationen über das Ausmaß und die mutmaßlichen Täter öffentlich.

Vier Tatverdächtige pflegten hunderte Marihuana-Pflanzen - Polizei gibt offizielle Infos zur Hanf-Plantage im Kreis Stendal

Mehrere hundert Cannabis-Pflanzen hat die Polizei in dem Keller des Wohnblocks in Lichterfelde entdeckt.

Lichterfelde. - Mehrere hundert Cannabis-Pflanzen sowie diverse technische Gerätschaften, um eine Plantage zu betreiben, haben Polizisten bei dem Großeinsatz in Lichterfelde am Dienstag und Mittwoch sichergestellt. Darüber informiert die Pressestelle am Donnerstag. Erstmals gibt es nun auch Details darüber, wer die mutmaßlichen Täter sind.