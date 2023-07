Was haben junge Erwachsene der Welt zu sagen? Bei einer Poetry-Slam-Veranstaltung erfährt man es. So ging es im Rahmen der Osterburger Sommernächte um 104 Kilogramm Körpergewicht, um Über-40-Jährige mit langweiligen Whatsapp-Status und dem Wunsch, die Welt möge eine bessere sein.

Osterburg - Das Wetter konnte sich nicht entscheiden, Regenschirme raus, Regenschirme rein. Alles halb so wild, es war ja warm am Sonnabendabend im Innenhof der Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Osterburger Sommernächte“ hatte die Stadt abermals einen Dichterwettstreit, ein sogenannten „Poetry-Slam“, im Angebot. Und der Vorsitzende des Osterburger Kulturausschusses, Wolfgang Tramp (Die Linke), war merklich beeindruckt von der Besucherzahl. „65 Leute schon? Damit können wir sehr zufrieden sein“, sagte er gegenüber Bibliotheksmitarbeiterin Anna Radtke.

Dichterwettstreit im Bibliotheksinnenhof Osterburg: Matthias Netal trat zur Umrahmung des Slams als Liedermacher aus Nürnberg auf. Foto: Karina Hoppe

Die Slam-Bühne gehörte Sophie Lindt, Paula Heidenreich, Ida-Lia Salomon und Peter van Meegen. Letzterer ist Lehrer am Gymnasium Osterburg und übernahm gemeinsam mit Clemens Fischer und Matthias Netal auch den musikalischen Part des Abends. Wobei Netal, aufgewachsen in der Altmark und mittlerweile in Nürnberg, auch einige Songs in Liedermacher-Manier allein performte. Dabei nahm er Menschen über 40 auf die Schippe, die fertig gebackenen Kuchen oder unscharfe Landschaftsbilder in ihren Status stellen. Und auch „Volvic-Bio-Wasser von glücklichen Flüssen“ bekam sein Fett ab. Nicht jedoch, ohne sich dabei auch selbst aufs Korn zu nehmen. Zu Hause jedenfalls klappe das mit den „nie dagewesenen Songthemen und dem Sexappeal“ immer besser, ließ Netal scherzhaft wissen.

Dichterwettstreit im Bibliotheksinnenhof Osterburg: Paula Heidenreich hat Verbesserungsvorschläge für die Welt, freundliche Menschen zum Beispiel. Foto: Karina Hoppe

Slammerin Sophie Lindt berichtete vom Kampf mit den Pfunden. 104 Kilogramm habe da eines Tages auf der Waage gestanden, „doch wie viel wiegt mein Schmerz?“. Fühl dich wohl in deinem Körper, würden die Leute sagen. „Solche Kleidung, die kaschiert, habe ich schon oft probiert.“ Paula Heidenreich wünscht sich eine bessere Welt und das könne mit respektvollerem Umgang untereinander im Zug beginnen. Menschen „wie drängelnde Tiere“ seien wohl nicht die Lösung. Schließlich gewann Ida-Lia Salomon, hauchdünn vor Sophie Lindt, eine Dezibel-App maß den Applaus. Und der Slam-Abend war aus.