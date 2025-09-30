Wer durch die Haupteinkaufsstraße in Osterburg fährt, muss für eine kleine Seitenstraße jedes Mal bremsen. Dass in der Breiten Straße „Rechts vor Links“ gilt, nervt manch Autofahrer. Doch die für viele Bürger unliebsame Regel hat einen wichtigen Hintergrund.

Warum in Osterburg an der Blumenstraße „Rechts vor Links“ gilt

Für manch Autofahrer unübersichtlich: An der Kreuzung zwischen Blumenstraße und Breite Straße in Osterburg gilt „Rechts vor Links“.

Osterburg. - An der Vorfahrtsregelung in der Breiten Straße in Osterburg wird sich vorerst nichts ändern. Das hat Bauamtsleiter Matthias Köberle kürzlich im Fachausschuss deutlich gemacht. Ein Mitglied des Gremiums hatte zuvor einen Hinweis von einem Bürger erhalten, der die Situation an der Ecke Blumenstraße als unübersichtlich empfindet.