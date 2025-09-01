„Nicht, dass das Industriegebiet am Ende lauter ist als die Autobahn“: Ein Entwurf regelt, wer auf dem Autohof an der A14 bei Osterburg bauen darf - und sorgt für Diskussionen um den Schutz der Anwohner.

Was ein Investor an der A14 bei Osterburg auf dem neuen Autohof plant (mit Karte)

Mindestens 50 Stellplätze für Lkw müssen auf einem Autohof sein. Doch der Entwurf für Osterburg legt noch viel mehr Details fest.

Osterburg. - In wenigen Tagen, am 9. September, sollen die Stadträte von Osterburg den Weg für ein neues Industriegebiet ebnen. Es soll zwischen dem Ortseingang der Biesestadt und der A14-Abfahrt bei Storbeck entstehen. Nachdem es in den vergangenen Jahren heftige Diskussionen mit Anwohnern und Umweltschützern um das neue Industriegebiet gab, geht es nun um konkrete Details, was dort gebaut wird und welche Firmen sich ansiedeln könnten.