„Glätte-Alarm und kein Streusalz: Im Kreis Stendal sind die Vorräte vieler Märkte leer. Die Volksstimme hat sich umgehört, wann Nachschub kommt.

Wegen Glätte: Streusalz ist ausverkauft in vielen Märkten im Kreis Stendal

Statt Salz: Sand ist eine Alternative als Streumittel bei Glätte.

Osterburg. - Wegen des Winterwetters ist das Streusalz in mehreren Märkten im Kreis Stendal ausverkauft. Wer sich am Sonnabend oder zu Wochenbeginn mit Streugut eindecken wollte, um auf die Glätte am Dienstag vorbereitet zu sein, ging leer aus. Das ergab eine Umfrage der Volksstimme in mehren Märkten.