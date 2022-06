Weihnachtshaus in Osterburg: Wo 60.000 Lichter leuchten

An der Ecke Bismarker Straße/Drosselweg in Osterburg strahlt und funkelt es wieder. Das Weihnachtshaus von Birgit und Joachim Fricke verzaubert. Und na klar: Mitten im Lichterglanz gibt es auch Neues zu entdecken.

Osterburg - Noch im September hat Joachim Fricke (62) mit dem Aufbau losgelegt, am Freitag vor dem ersten Advent entfaltete das Weihnachtshaus dann per Knopfdruck seine ganze Pracht. Seitdem zieht das Grundstück wieder viele Zaungäste an. Junge und ältere. Dabei leuchten am Eck zwischen Drosselweg und Bismarker Straße nicht nur Kinderaugen.