Nachdem ein Wohnhaus in der Ortschaft Werben im Landkreis Stendal ausgebrannt ist, hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Eine Frau gilt als vermisst.

Schwerer Brand in Werben im Kreis Stendal: Gibt es eine Tote?

In der Altstadt von Werben (Fabianstraße) im Landkreis Stendal ist ein Fachwerkhaus niedergebrannt.

Werben - Die Bewohnerin des in Werben in der Nacht zu Freitag ausgebrannten Hauses wird immer noch vermisst. Nachdem das Wohngebäude von der Feuerwehr so weit gesichert wurde, dass es nicht mehr einsturzgefährdet ist, hat die Kriminalpolizei übernommen.

Das Revier in Stendal wollte am Sonntag aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Aussage zu einem möglichen Brandopfer machen, heißt es auf Volksstimme-Nachfrage. Im Laufe des Montags soll eine Pressemitteilung mit dem aktuellen Stand der Ermittlungen veröffentlicht werden.

Es wird vermutet, dass die Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Fabianstraße bei dem Brand ums Leben gekommen ist. Die Flammen hatten sich so schnell ausgebreitet, dass die Feuerwehr nur knapp eine größere Katastrophe verhindern konnte.