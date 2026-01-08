Zum Zuschauen in der „machtlosesten“ Politik-Ebene gezwungen: Ein Bürgermeister im Kreis Stendal findet deutliche Worte für die finanzielle Situation seiner Stadt. An „die da oben“ hat er eine klare Forderung.

Zu viele Baustellen, zu wenig Geld für eine Kleinstadt im Kreis Stendal - Jetzt fordert der Bürgermeister: "Lasst uns einfach machen"

Bürgermeister spricht Klartext über "die da oben"

Als traditonellen Glücksbringer hatte Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (links) den Schornsteinfeger Robert Fenzl aus Gladigau zum Neujahrsempfang eingeladen.

Osterburg. - Mit einem Saal voller Gäste, dem Segen eines Pfarrers und dem örtlichen Schornsteinfeger als Glücksbringer in persona hat Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) am Mittwochabend auf ein gutes und erfolgreiches Jahr für Osterburg angestoßen. Beim Neujahrsempfang sprach er über bevorstehende Herausforderungen sowie alte Probleme, die 2026 zu lösen sind – und nahm dabei kein Blatt vor den Mund.