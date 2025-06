Salzwedel/vs - 600 Personen auf einem Foto zum Schriftzug Jahn 2025 zu vereinen: Diesen Versuch gab es beim Schulpicknick des Jahn-Gymnasiums Salzwedel im Park des Friedens.

Das Drohnen-Foto zeigt: Die Premiere ist gelungen. Die Idee dahinter sei, mit der gemeinsamen Aktion über die Klassen und Jahrgänge hinweg das Gefühl des Miteinanders zu stärken, berichtet Sylvia Brückner, die dieses besondere Foto mit Daria Roggenbusch organisiert hatte. Unterstützt wurden sie von Schülern der 10a und des Chemiekurses. „Schule versteht sich als eine Einheit von Menschen, die sie ausmacht, nämlich Schüler, Eltern, Lehrer, Sekretariat und Hausmeister“, schreibt sie weiter.

Miteinander Schule leben

Miteinander Schule leben heiße auch, sich zu verbinden, auszutauschen und bei Problemen lösungsorientiert miteinander zu kommunizieren. Eine Aufgabe, an der im Jahn-Gymnasium auch in Zukunft konstant gearbeitet werden solle, betont Sylvia Brückner. Nach dem Foto ließen Schüler und Lehrer in lockerer Runde beim Picknick auf der Wiese das Schuljahr Revue passieren.

Mit Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining sei zudem darüber diskutiert worden, welche Verbindung zwischen Schule und Stadt auf verschiedenen Ebenen möglich sei.