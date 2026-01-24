In der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf sind im Jahr 2025 nur 63 Babys geboren. Verstorben sind hingegen 213 Einwohner.

Ilvie Mathea Ehrhardt ist am 14. Dezember 2025 im Altmark-Klinikum Salzwedel geboren. Sie wächst in Altensalzwedel im Flecken Apenburg-Winterfeld auf.

Beetzendorf-Diesdorf. - Beetzendorf ist mit 1.443 der größte, Wendischhorst mit 11 Einwohnern der kleinste Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf – per 31. Dezember 2025. Der erste schrumpfte innerhalb eines Jahres um 14 Personen, der zweite wuchs um eine.