In der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf sind im Jahr 2025 nur 63 Babys geboren. Verstorben sind hingegen 213 Einwohner.

Von Anke Pelczarski 24.01.2026, 16:00
Ilvie Mathea Ehrhardt ist am 14. Dezember 2025 im Altmark-Klinikum Salzwedel geboren. Sie wächst in Altensalzwedel im Flecken Apenburg-Winterfeld auf.
Ilvie Mathea Ehrhardt ist am 14. Dezember 2025 im Altmark-Klinikum Salzwedel geboren. Sie wächst in Altensalzwedel im Flecken Apenburg-Winterfeld auf. Foto: Baby Smile

Beetzendorf-Diesdorf. - Beetzendorf ist mit 1.443 der größte, Wendischhorst mit 11 Einwohnern der kleinste Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf – per 31. Dezember 2025. Der erste schrumpfte innerhalb eines Jahres um 14 Personen, der zweite wuchs um eine.