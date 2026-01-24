Einwohnerrückgang im Jahr 2025 63 Geburten und 213 Sterbefälle in der Region Beetzendorf-Diesdorf
In der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf sind im Jahr 2025 nur 63 Babys geboren. Verstorben sind hingegen 213 Einwohner.
24.01.2026, 16:00
Beetzendorf-Diesdorf. - Beetzendorf ist mit 1.443 der größte, Wendischhorst mit 11 Einwohnern der kleinste Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf – per 31. Dezember 2025. Der erste schrumpfte innerhalb eines Jahres um 14 Personen, der zweite wuchs um eine.