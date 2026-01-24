weather starkbewoelkt
  4. Energie sparen: Neue Pumpen für Genthin und Umgebung

Das Wasserwerk Genthin erhält eine Landes- und EU-Förderung zur Erneuerung seiner Reinwasserpumpen. Was mit dem Geld geplant ist.

Von Mike Fleske 24.01.2026, 16:00
Damit das Wasser weiter frisch sprudeln kann, erhält der Trinkwasserverband eine EU-Förderung.
Damit das Wasser weiter frisch sprudeln kann, erhält der Trinkwasserverband eine EU-Förderung. Symbolbild: IMAGO/MiS

Genthin - Das Wasserwerk Genthin wird fit gemacht für die Zukunft: Mit einer Förderung von rund 115.000 Euro unterstützt das Land Sachsen-Anhalt — gemeinsam mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung — den Einbau moderner, hocheffizienter Pumpentechnik beim Trinkwasser- und Abwasserverband (TAV) Genthin.