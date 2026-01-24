weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Grundschulen in der Börde: Einschülerzahlen gehen stark zurück: Der Bestand der Grundschule in Domersleben ist gefährdet

Grundschulen in der Börde Einschülerzahlen gehen stark zurück: Der Bestand der Grundschule in Domersleben ist gefährdet

Die derzeit im ganzen Land Sachsen-Anhalt geführte Grundschuldiskussion hat die Einheitsgemeinde Wanzleben erreicht. Überall werden händeringend Konzepte gesucht.

Von Christian Besecke 24.01.2026, 17:00
Ein Bild aus glücklichen Zeiten. Die Grundschüler in Domersleben freuen sich mit Schulleiter Sven Hoff (Mitte) über eine Auszeichnung, Jetzt wird es allerdings eng für die traditionsreiche Lehranstalt.
Ein Bild aus glücklichen Zeiten. Die Grundschüler in Domersleben freuen sich mit Schulleiter Sven Hoff (Mitte) über eine Auszeichnung, Jetzt wird es allerdings eng für die traditionsreiche Lehranstalt. Foto: Hagen Uhlenhaut

Domersleben - Nach der Schließung der Lehranstalt in Klein Wanzleben - über die die Bürger in der gesamten Stadt-Wanzleben-Börde demnächst zu entscheiden haben - wird die Lage auch in anderen Orten bedrohlich. Wie geht es jetzt weiter?