Grundschulen in der Börde Einschülerzahlen gehen stark zurück: Der Bestand der Grundschule in Domersleben ist gefährdet
Die derzeit im ganzen Land Sachsen-Anhalt geführte Grundschuldiskussion hat die Einheitsgemeinde Wanzleben erreicht. Überall werden händeringend Konzepte gesucht.
24.01.2026, 17:00
Domersleben - Nach der Schließung der Lehranstalt in Klein Wanzleben - über die die Bürger in der gesamten Stadt-Wanzleben-Börde demnächst zu entscheiden haben - wird die Lage auch in anderen Orten bedrohlich. Wie geht es jetzt weiter?