Die derzeit im ganzen Land Sachsen-Anhalt geführte Grundschuldiskussion hat die Einheitsgemeinde Wanzleben erreicht. Überall werden händeringend Konzepte gesucht.

Einschülerzahlen gehen stark zurück: Der Bestand der Grundschule in Domersleben ist gefährdet

Ein Bild aus glücklichen Zeiten. Die Grundschüler in Domersleben freuen sich mit Schulleiter Sven Hoff (Mitte) über eine Auszeichnung, Jetzt wird es allerdings eng für die traditionsreiche Lehranstalt.

Domersleben - Nach der Schließung der Lehranstalt in Klein Wanzleben - über die die Bürger in der gesamten Stadt-Wanzleben-Börde demnächst zu entscheiden haben - wird die Lage auch in anderen Orten bedrohlich. Wie geht es jetzt weiter?