Nur kurz währte am frühen Montagmorgen die Besetzung von Hof und Haus an der Burgstraße 59 in Salzwedel. Nun soll der Abriss möglicherweise forgesetzt werden.

Polizisten hinderten die Aktivisten daran, neben dem Hof auch das Haus zu besetzen.

Salzwedel - Nur einen Tag nach dem Gedenken an die Pogromnacht von 1938 will der Altmarkkreis weiter das Haus einer jüdischen Familie an der Burgstraße 59 in Salzwedel abreißen. Dagegen kämpfen aktuell Aktivisten der Solidarischen Wohnungsbaugenossenschaft (TraWo) Salzwedel, die am Montagmorgen zur einer Besetzung des Hofes anrückten, auf dem der Kreis bereits am Freitag mit dem Abriss begonnen hatte.