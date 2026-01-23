Messe Als Angela Merkel auf der Grünen Woche Salzwedeler Baumkuchen schnitt
Die Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik ist durchgehend und so lange wie kein anderes Unternehmen aus Sachsen-Anhalt auf der Messe präsent. Für die Chefin ist der Termin in Berlin mehr als nur eine Ausstellung.
23.01.2026, 06:00
Salzwedel. - Noch bis Sonntag feiert die Internationale Grüne Woche in Berlin ihr 100-jähriges Bestehen. Was für viele Besucher ein jährlicher Pflichttermin ist, bedeutet für ein Unternehmen aus der Altmark weit mehr: Die Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik ist seit inzwischen 33 Jahren ohne Unterbrechung auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau vertreten.