Die Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik ist durchgehend und so lange wie kein anderes Unternehmen aus Sachsen-Anhalt auf der Messe präsent. Für die Chefin ist der Termin in Berlin mehr als nur eine Ausstellung.

Bettina Hennig (Mitte) zeigte Angela Merkel auf der Grünen Woche 2005, wie der Kuchen von der Walze geschnitten wird.

Salzwedel. - Noch bis Sonntag feiert die Internationale Grüne Woche in Berlin ihr 100-jähriges Bestehen. Was für viele Besucher ein jährlicher Pflichttermin ist, bedeutet für ein Unternehmen aus der Altmark weit mehr: Die Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik ist seit inzwischen 33 Jahren ohne Unterbrechung auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau vertreten.