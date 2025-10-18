weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
In den kalten Monaten landen besonders viele Katzenjungen in altmärkischen Tierheimen. Warum das so ist, wie man helfen kann und: Sind Herbstkatzen wirklich die schlechtere Wahl?

Von Elisa Schulz 18.10.2025, 07:45
Nicht nur im Frühjahr, auch im Sommer kommen vermehrt Katzenjungen ins Tierheim. Manchmal mit Mutter, oft auch ohne.
Foto: Tierheim Gardelegen

Altmarkkreis. - In vielen Tierheimen der Region reiht sich derzeit Anfrage an Anfrage, denn es werden wieder ungewöhnlich viele Katzenbabys abgegeben. Was früher als Ausnahme galt, ist längst zur Regel geworden: Herbstkatzen, sogenannte Stoppelkatzen, füllen die Pflegestellen bis an die Kapazitätsgrenzen.