Stoppelkatzen im Anmarsch Altmärkische Tierheime kämpfen mit Herbstkätzchen
In den kalten Monaten landen besonders viele Katzenjungen in altmärkischen Tierheimen. Warum das so ist, wie man helfen kann und: Sind Herbstkatzen wirklich die schlechtere Wahl?
18.10.2025, 07:45
Altmarkkreis. - In vielen Tierheimen der Region reiht sich derzeit Anfrage an Anfrage, denn es werden wieder ungewöhnlich viele Katzenbabys abgegeben. Was früher als Ausnahme galt, ist längst zur Regel geworden: Herbstkatzen, sogenannte Stoppelkatzen, füllen die Pflegestellen bis an die Kapazitätsgrenzen.