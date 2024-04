Im Diesdorfer Freilichtmuseum dreht sich am 21. April alles um den Garten und was dazugehört.

Diesdorf/vs. - Zu einem Aktionstag rund um das Thema Feld und Garten im Frühjahr wird am Sonntag, 21. April, in das Freilichtmuseum Diesdorf eingeladen. Von 10 bis 17 Uhr können sich Besucher an einem interessanten Programm erfreuen, das in Zusammenarbeit mit der Jugend des BUND in Sachsen-Anhalt und dem Ökodorf Sieben Linden entstand.

Restaurator Holger Schwerin zeigt Flechttechniken und gibt Tipps zu Holzarten und deren Verwendung. Für Kinder werden Mitmachaktionen angeboten. Der Besuch einer Ponykutsche ist fest eingeplant.

Bei Gartenführungen sowie kurzen Kräuterwanderungen erfahren Museumsgäste, welche Pflanzen bereits jetzt gedeihen und wie sie gepflegt und verarbeitet werden können. Auch einige seltene Obst-, Kräuter- und Teepflanzen werden zum Verkauf angeboten. In Vorführungen wird historische Saattechnik vorgestellt und das Veredeln von Obstgehölzen gezeigt. Zur Stärkung zwischendurch locken frischer Blechkuchen aus dem historischen Backhaus, Herzhaftes von einem Eventservice und weitere Köstlichkeiten, die im Museumscafé angeboten werden. Dazu spielt das Drehorgelorchester Hitzacker.