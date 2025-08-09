Ein aus Westafrika stammender Mann soll in Salzwedel Cannabis verkauft und eine Frau mit Pfefferspray attackiert haben. Der Fall wird seit Freitag am Landgericht Stendal verhandelt.

Stendal/Salzwedel. - Ein aus Westafrika stammender Mann steht seit Freitag vor dem Landgericht Stendal, weil er in Salzwedel eine Frau mit Pfefferspray attackiert haben und in mehr als 100 Fällen Cannabis verkauft haben soll. Ein psychiatrischer Sachverständiger soll zudem zur Schuldfähigkeit des 45-Jährigen Stellung nehmen. Vor Gericht sprach dieser nämlich mehrfach von „schwarzem Zauber“.