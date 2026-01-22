Manche Salzwedeler Unternehmen hatten auf Entspannung bei der Personalnot gehofft. Doch der Arbeitswillen von Rentnern beschränkt sich bislang auf Einzelfälle.

Arbeiten trotz Rente: Das Geld lockt in Salzwedel kaum jemanden

Salzwedel. - Seit dem 1. Januar dieses Jahres dürfen Rentner bis zu 2.000 Euro pro Monat hinzuverdienen. „Aktivrente“ nennt die Bundesregierung das Modell. Es soll „die Anreize erhöhen (...) für Menschen, die schon in Rente sind, dem Arbeitsmarkt aber mit ihrem Wissen (...) zur Verfügung stehen können und dies auch wollen“, so hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) das Ziel der neuen Regelung bei einer Rede am 14. November 2025 im Bundestag beschrieben. Wirkt die Maßnahme in Salzwedel gegen den Fachkräftemangel?