Die neuen Fahrstühle sind schon kurze Zeit nach ihrer Inbetriebnahme wieder beschädigt. Einer funktioniert derzeit gar nicht.

Der neue Aufzug an Gleis 1 und 2 steht schon wieder still am Bahnhof Salzwedel

Salzwedel - Leider nur die halbe Wahrheit hat die Pressestelle der Deutschen Bahn (DB) am Dienstag der Volksstimme mitgeteilt, als sie auf Nachfrage die Wiederinbetriebnahme der Aufzüge am Salzwedeler Bahnhof nach monatelanger Bauzeit verkündete. Unerwähnt blieb, dass von den insgesamt drei neuen Aufzügen dort zwei bereits wieder beschädigt sind.