weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Bahnfahren: Ärgerlich: Aufzüge am Bahnhof Salzwedel schon wieder kaputt

Bahnfahren Ärgerlich: Aufzüge am Bahnhof Salzwedel schon wieder kaputt

Die neuen Fahrstühle sind schon kurze Zeit nach ihrer Inbetriebnahme wieder beschädigt. Einer funktioniert derzeit gar nicht.

Von Beate Achilles 23.10.2025, 06:00
Der neue Aufzug an Gleis 1 und 2 steht schon wieder still am Bahnhof Salzwedel
Der neue Aufzug an Gleis 1 und 2 steht schon wieder still am Bahnhof Salzwedel Foto: Beate Achilles

Salzwedel - Leider nur die halbe Wahrheit hat die Pressestelle der Deutschen Bahn (DB) am Dienstag der Volksstimme mitgeteilt, als sie auf Nachfrage die Wiederinbetriebnahme der Aufzüge am Salzwedeler Bahnhof nach monatelanger Bauzeit verkündete. Unerwähnt blieb, dass von den insgesamt drei neuen Aufzügen dort zwei bereits wieder beschädigt sind.