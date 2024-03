Neues Verkaufsgerät zwischen Busstation und Gymnasium in Salzwedel in der Kritik.

Salzwedel - In diesem kürzlich aufgestellten Verkaufsautomaten in der Straße Am Lüchower Tor in Salzwedel gibt es ausschließlich Produkte, die vermutlich kein Ernährungsberater empfehlen würde - vom Energy-Drink über Chips bis hin zu einem Arsenal an Schokoriegeln. Es sei sicher kein Zufall, dass der Automat auf dem Weg von den Bushaltestellen an der Bahnhofstraße zum Jahn-Gymnasium steht, argwöhnt Volksstimme-Leserin Marleen Knopf.