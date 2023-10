Der Vorschlag für Fußgängerzone auf der Neuperverstraße in Salzwedel findet weiter wenig Freunde. Händler befürchten Umsatzeinbußen.

Autos in Salzwedels Zentrum erwünscht

Die Neuperverstraße in Salzwedel soll für den Durchgangsverkehr offen bleiben.

Salzwedel. - Soll die Neuperverstraße zwischen Alter Jeetze und Reichestraße für den Verkehr dicht gemacht und künftig Fußgängerzone sein und im Gegenzug der Marktplatz vorm Bürgercenter für das Parken geöffnet werden? Seit dem Sommer ist das ein hitzig diskutiertes Thema.

Die Händlerschaft, ansässige Ärzte und Apotheker waren Sturm gelaufen gegen ein Aussperren von Autos aus dem Zentrum. Sie befürchten nicht nur Umsatzeinbußen. Für Patienten und ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, wäre es ein unzumutbarer Nachteil, wenn sie weite Wege zu Fuß in die Praxen und die Geschäfte zurücklegen müssten, hatten die Mediziner und Einzelhändler argumentiert.

Jost Fischer, Chef der Werbegemeinschaft, untermauerte im Verkehrsausschuss, in dem das Thema auf der Tagesordnung stand, die skeptische Haltung zur Fußgängerzone: „Die Innenstadt ist für den Einzelhandel und den Tourismus der wichtigste Part“, sagte er. Die Kleinteiligkeit werde von Gästen und Einheimischen geschätzt. Den Durchgangsverkehr auszuschließen würde einen erheblichen Rückgang der Umsatzzahlen nach sich ziehen, ist er sich sicher. NKD habe seine Filiale gegenüber dem Rathausturmplatz im Hinblick auf die drohende Sperrung geschlossen, habe er erfahren und weitere Geschäfte könnten folgen, warnte er.

Seit der Vorschlag aus der Verwaltung öffentlich wurde, ist er umstritten und es gibt die verschiedensten Vorschläge, wie das Zentrum rund um den Rathausturmplatz auch ohne Sperrung der Verkehrsader beruhigt werden könnte. Die Fraktion SPD/Dorf bis Stadt schlug vor, einen einseitigen Radweg auszuweisen, um mehr Sicherheit für Fußgänger und Radler zu erreichen. Eine Idee, die im Verkehrsausschuss gleich ad acta gelegt wurde, weil so etwas in einer Tempo-20-Zone nicht erlaubt ist, hat Bürgeramtsleiter Johannes Jacobs herausgefunden. Dass der Radverkehr auf der Straße ein Problem ist, blieb unbestritten. Ein Argument für die Fußgängerzone.

Pflastersteine schlimm

Besonders schlimm, sei das holprige Pflaster auf Fahrbahn und Gehwegen. Das zu beseitigen, wäre eine Lösung, sagte Hans-Jürgen Ostermann (SPD). Renee Sensenschmidt (Freie Fraktion) meinte, mit zwei Zebrastreifen am Rathausturmplatz sei schon viel für die Sicherheit der Fußgänger erreicht. Alles beim Alten zu belassen, wie es Karl-Heinz Schliekau (CDU) forderte, ist aus Sicht von Ute Brunsch (Die Linke) keine Option. „Wir müssen auch mal offen sein für etwas Neues und mal nachdenken, was man anders machen kann“, entgegnete sie. Ihre Fraktion hatte zuvor einen Bürgerentscheid ins Spiel gebracht. Bei der Kommunal- und Europawahl 2024 sollten alle wahlberechtigten Einwohner Salzwedels konkret gefragt werden, ob sie für oder gegen die Fußgängerzone sind. Für so eine tiefgreifende Entscheidung sollte sich der Stadtrat Zeit nehmen, betonte die Fraktionsvorsitzende.

Beim Bürgeramtsleiter stieß der Vorschlag zum Bürgerentscheid auf wenig Gegenliebe. Das Auszählen der Wahlen werden ohnehin eine Mammutaufgabe. Er warb dafür, einen Probebetrieb zu starten und zu schauen, wie es läuft. Das wollte der Ausschuss mehrheitlich nicht und lehnte den Verwaltungsvorschlag ab. Das letzte Wort hat der Stadtrat.