Die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben hat zwei von Aktion Mensch geförderte Spezialfahrräder in Betrieb genommen. Die neuen E-Modelle erweitern die Mobilität von Bewohnern.

Damit niemand mehr ausgeschlossen wird: neue Spezialräder für Claudius-Haus

Mitarbeiter und Bewohner der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben haben zwei Spezialfahrräder in Betrieb genommen.

Oschersleben/vs - Zwei neue Spezialfahrräder hat die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben in Betrieb genommen. Das sogenannte E‑Paralleltandem und ein E‑Rollstuhltransportfahrrad sollen den Bewohnern der Wohnstätten mehr Mobilität ermöglichen – besonders jenen, die herkömmliche Fahrräder nicht nutzen können.

„Die Idee dafür kam vor über einem Jahr direkt aus einem Wohnbereich heraus“, sagt Wohnstättenleiterin Heidi Lipka. Ziel sei es gewesen, niemanden mehr von gemeinsamen Radtouren ausschließen zu müssen und damit Teilhabe, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu stärken. Das Förderprogramm „Mobil mit Rad“ der „Aktion Mensch“ bot dafür die passende Unterstützung. Der Antrag sei im Sommer bewilligt worden.

Spezialräder und Ausstattung durch „Aktion Mensch“ gefördert

Die beiden Spezialräder sowie zusätzliche Ausstattung wie Ersatz-Akkus und Helme haben laut Stiftung einen Gesamtwert von rund 39.000 Euro. Auch die Modernisierung einer Fahrradgarage sei gefördert worden.

Für Heidi Lipka bedeuteten die Neuanschaffungen einen deutlichen Gewinn: „Diese beiden Fahrräder heben die Qualität der Freizeitgestaltung bei uns in den Wohnstätten auf eine neue Ebene“, sagt die Wohnstättenleiterin.

Die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung sucht noch Menschen, die Freude an Fahrradtouren haben und sich ehrenamtlich engagieren möchten. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 03949/9456‑410 melden. Weitere Informationen zum Ehrenamt finden sich auf der Homepage der Stiftung.