Altmarkkreis. - Volksstimme-Leser Christian Robeck wundert sich über ein Gerücht, das er in Gardelegen gehört haben will. Flüchtlinge bekämen dort aus öffentlichen Kassen 2.000 Euro für einen Führerschein dazu, lautet die Behauptung. Robeck will wissen, ob das stimmen kann oder ob es sich um Falschnachrichten aus den sozialen Medien handelt. Die Volksstimme hat beim Altmarkkreis Salzwedel nachgefragt.

Was Geflüchtete bekommen, steht im Asylbewerberleistungsgesetz

Die Leistungen von Geflüchteten ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland richten sich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), stellt die Kreispressestelle zunächst klar. Stark vereinfacht dargestellt, erhielten nach diesem Gesetz Männer und Frauen, die sich seit weniger als 18 Monaten in der Bundesrepublik aufhalten, Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Haushaltsgütern als sogenannten „notwendigen Bedarf“.

Wer weniger als 18 Monate in Deutschland ist, bekommt nur 369 Euro

Zusätzlich würden ihnen Leistungen zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährt, der sogenannte „notwendige persönliche Bedarf“. Im Wesentlichen werde den Geflüchteten dafür eine Geldpauschale überwiesen. Kreissprecherin Inka Ludwig rechnet vor: „Eine alleinstehende erwachsene Person, die in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt, erhält monatlich zur Deckung des notwendigen Bedarfs 205 Euro und als notwendigen persönlichen Bedarf 164 Euro, insgesamt 369 Euro.“

Regelsatz für alleinstehende Sozialleistungsempfänger

Wer sich bereits seit mehr als 18 Monate in Deutschland aufhält, wird wie ein normaler Sozialleistungsempfänger behandelt. Er oder sie erhält Leistungen, die sich aus dem Regelsatz und den Kosten für Unterkunft und Heizung zusammensetzen. „Der Regelsatz für eine alleinstehende Person in einer Gemeinschaftsunterkunft beträgt in 2024 517 Euro, hinzu kommen die Unterkunftskosten und Strom als Sachleistung“, schreibt die Kreissprecherin.

Keine Unterstützung für Führerschein nach Asylbewerberleistungsgesetz

Zusätzliche Leistungen könnten im Einzelfall bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, für Arbeitsgelegenheiten oder für Maßnahmen der Integration gewährt werden. „Leistungen für einen Führerschein, sind im AsylbLG nicht vorgesehen und werden auch nicht gewährt“, stellt der Altmarkkreis klar.

Jobcenter zahlt mitunter Zuschuss zum Führerschein - auch für Deutsche

Theoretische Führerscheinprüfung: Diese müssen Jobcenter-Kunden, egal welcher Nationalität, selbst finanzieren. Nur beim praktischen Fahrschulunterricht kann es Zuschüsse geben. Symbolfoto: dpa

Allenfalls über das Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel wäre das möglich. Denn Geflüchtete, denen Leistungen nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) zustehen, erhalten die gleichen Leistungen wie alle anderen Bürgergeldempfänger auch. Welche das sind, ist nachzulesen auf der Internetseite jobcenter-altmarkkreis.de unter dem Punkt Leistungen, Unterpunkt Geldleistungen. Eine Unterstützung für den Erwerb eines notwendigen Führerscheins könne Bürgergeldempfängern gleich welcher Nationalität gewährt werden, wenn dies zur Integration in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung notwendig sei, schreibt Inka Ludwig.

Geld nur für praktischen Fahrunterricht

Die auf Nachweis erbrachten Stunden der Praxisausbildung könnten bis zu einer Maximalhöhe gezahlt werden. Die Theorieprüfung müsse zuvor bestanden sein und sei vom Jobcenter-Kunden selbst zu bezahlen. Die Herkunft der leistungsberechtigten Person sei dabei irrelevant. Es komme allein darauf an, „ob die Förderung notwendig ist“, so Ludwig.