Fabian Tödter verließ als Absolvent die Schule in Dähre im Altmarkkreis Salzwedel und kehrte über Umwege nun zurück. Mit 27 Jahren ist er dort die jüngste Lehrkraft.

Berufswechsel: Von der Sparkasse in die Schule

Dähre. - Als Fabian Tödter im Juli 2025 zum ersten Mal vor einer Schulklasse stand, schloss sich für ihn ein Kreis. Der 27-Jährige ist heute Lehrer an der Gemeinschaftsschule in Dähre – jener Schule, an der er selbst einst seinen Abschluss gemacht hat.