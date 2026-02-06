weather nebel
Fabian Tödter verließ als Absolvent die Schule in Dähre im Altmarkkreis Salzwedel und kehrte über Umwege nun zurück. Mit 27 Jahren ist er dort die jüngste Lehrkraft.

Von Marco Heide 06.02.2026, 11:25
Fabian Tödter ist von der Sparkasse an die Schule in Dähre gewechselt. Foto: Marco Heide

Dähre. - Als Fabian Tödter im Juli 2025 zum ersten Mal vor einer Schulklasse stand, schloss sich für ihn ein Kreis. Der 27-Jährige ist heute Lehrer an der Gemeinschaftsschule in Dähre – jener Schule, an der er selbst einst seinen Abschluss gemacht hat.