Berühmte Stars in Salzwedel auf der Bühne

Salzwedel - In Salzwedel sei nichts los. Diesen Satz haben wohl schon viele Einwohner der alten Hansestadt gehört. Doch ein Blick auf die kulturellen Angebote zeigt auf: Das stimmt nicht und scheint vielmehr ein subjektives Gefühl. Denn nirgends finden sich im Altmarkkreis mehr Angebote.

Auch Touristen und Auswärtige zeigen sich nicht selten erstaunt, welch ein breites Portfolio an Kultur in der Kreisstadt im Norden Sachsen-Anhalts angeboten wird. Auch 2023 geben sich wieder Comedy-Stars, Musiker und Schauspieler die Klinke in die Hand.

Besonders im Salzwedeler Kulturhaus wird die Angebotsbreite deutlich. Von Glamrock-Stars aus den 1970ern (26. Januar) über Schlager-Hitparade (30. Januar), Militärkapelle (23. März) und einer Abba-Tribute-Show (22. April) wird musikalisch ein breites Spektrum geboten. Wer lieber lachen als tanzen möchte: Mit Luke Mockridge (11. Februar) kommt eine Größe der Comedy-Szene in die Baumkuchenstadt, um die Lachmuskeln der Altmärker zu strapazieren. Bodo Wartke (20. April) rundet mit einem Klavierkabarett-Programm den Reigen ab.

Auch ein spezielles Kinderprogramm wird im sogenannten grauen Wilhelm angeboten. Am 16. April wollen Pittiplatsch, Herr Fuchs und Frau Elster sowie Moppi auf ihrer Jubiläumstournee die Kinderaugen strahlen lassen. Natürlich sind Schnatterinchen und Mischka der Bär mit von der Partie.

Etwas moderner wird es für die Sprösslinge, wenn der beliebte Oger Shrek am 30. April mit einem Musical in Salzwedel vorbei schaut.

Kriminalfällen auf der Spur

Wer lieber Gruselmomente für Erwachsene erleben will, ist mehrfach willkommen. Los geht es am 28. Januar mit Lydia Benecke, welche die Psychologie des Bösen näher bringen möchte. Am Ende der Veranstaltung sollen die Besucher schließlich wissen, ob Hannibal Lecter, bekannt aus „Das Schweigen der Lämmer“, wirklich ein Psychopath ist. Wenig später, am 23. Februar, können Interessenten der Veranstaltung „Jedes Verbrechen beginnt im Kopf“ beiwohnen, wenn Schauspieler und Knastarzt aus dem Alltag von Deutschlands größtem Hochsicherheitsgefängnis berichtet. Und wem das noch nicht genügt, der kann am 4. Mai mit Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel Kriminalfälle analysieren, beispielsweise die Göhrde-Morde.

Eine Operette können Gäste des Kulturhauses am 13. April erleben, wenn „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán durch das Nordharzer Städtebundtheaters auf die Bühne gebracht wird. „Kálmán erzählt musikalisch pointiert die Herzensgeschichte um die aus einfachsten Verhältnissen stammende, temperamentvolle Varietékünstlerin Sylva Varescu und den Adeligen Edwin von und zu Lippert-Weylersheim, die ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellung zum Trotz ihr gemeinsames Glück finden“, heißt es in der Ankündigung.

Nicht minder interessant dürfte die Aufführung des Stückes „Corpus Delicti“ vom Theater der Altmark am 11. Mai werden. Ein Justizdrama und Polit-Thriller soll die Gäste in ihren Bann ziehen.

Dies ist nur eine Auswahl dessen, was 2023 im Salzwedeler Kulturhaus geboten wird. Weitere Highlights verspricht das Programm im Kunsthaus, wo unter anderem Charlotte Knappstein auftreten soll. Derzeit befindet sich das Team noch in der Planung für 2023. Ab April soll es mit Ausstellungen, Lesungen und Konzerten losgehen.

Letzteres wird erfahrungsgemäß auch wieder das Programm im Club Hanseat prägen, wo am 7. Januar mit dem Auftritt der Band Trabireiter das musikalische Jahr eingeläutet wird.

Nur eine Woche später steht dann schon der Voice-of-Germany-Sieger von 2013, Andreas Kümmert, auf der Bühne, ehe Ende des Monats Soul den Saal erfüllt.

Zudem bietet das Hanseat mit einem Yu-Gi-Oh-Turnier am 13. Januar ein Highlight für die Jugend. Da sage doch noch jemand, in Salzwedel sei nichts los.