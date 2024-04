Die Bewohner des Altmatkkreises Salzwedel erhalten in den kommenden Tagen ihre Bescheide für die Müllgebühren.

Bescheide für Müllgebühren per Post versandt

Altmarkkreis/vs. - Ab kommenden Montag werden die Jahresendabrechnungen für die Abfallgebühren 2023 vom Altmarkkreis Salzwedel verschickt. Darüber informierte gestern Inka Ludwig vom Presseteam des Altmarkkreises. Einen Bescheid erhalten ausschließlich Grundstückseigentümer, bei denen sich gebührenrelevante Änderungen gegenüber dem Bescheid vom Vorjahr ergeben haben.

„In der Regel trifft dies zu, wenn mehr als die in der Grundgebühr enthaltenen vier Entleerungen des Restabfallbehälters genutzt wurden, ein Abfallsammelbehälter getauscht wurde oder bei Nutzung des Bioabfallbehälters“, erläutert Inka Ludwig. Für Fragen stehen Mitarbeiter des Umweltamts zur Verfügung per Mail an Umweltamt abfall@altmarkkreis. de, weitere Kontakte auf dem Gebührenbescheid.