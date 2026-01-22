weather wolkig
  4. Verwaltung: Blüten der Bürokratie: Knöllchen ersetzt durch schriftliche Verwarnung ohne Ordnungsgeld

Verwaltung Blüten der Bürokratie: Knöllchen ersetzt durch schriftliche Verwarnung ohne Ordnungsgeld

Ein Salzwedeler wundert sich über eine schriftliche Verwarnung, die ihm die Stadtverwaltung erteilte, nachdem sie ein Knöllchen zurückgenommen hatte.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 22.01.2026, 10:33
Ein Strafzettel an einem Auto in Salzwedel.
Ein Strafzettel an einem Auto in Salzwedel. Archivfoto: Alexander Rekow

Salzwedel. - Wer die Diskussion über den oftmals wenig nachsichtigen Umgang des Salzwedeler Ordnungsamtes mit parkenden Autofahrern kennt, wird dem Salzwedeler Bernd Niepel für dieses Erlebnis „Glück im Unglück“ bescheinigen.