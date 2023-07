Nach dem Brand an einer Flüchtlingsunterkunft in Salzwedel ist es am Mittwoch zu einer Spontandemo in der Stadt gekommen.

Salzwedel - Aufgrund des Brandes im Asylheim für Minderjährige und Familien in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Fabrikstraße in Salzwedel ist es zu einer Spontandemo in der Hansestadt gekommen. Am Mittwoch gegen 19 Uhr versammelten sich rund 80 Menschen am Rathausturmplatz.

Die Teilnehmer, überwiegend aus dem linken Spektrum der Region, brachten ihre Solidarität mit den betroffenen Bewohnern der Unterkunft, aber auch allgemein mit geflüchteten Menschen zum Ausdruck.

Ein Redner kritisierte die Zustände in vielen Flüchtlingsunterkünften als menschenunwürdig. „Wir sind hergekommen, auch wenn wir nicht wissen, ob es ein Brandanschlag war oder nicht“, sagten Demoteilnehmer gegenüber der Volksstimme. „Es ist auf jeden Fall angebracht, Solidarität zu zeigen.“

Die Demonstranten zogen nach der Kundgebung unter Begleitung der Polizei durch die Innenstadt von Salzwedel und kamen um 20 Uhr wieder am Rathausturmplatz an.