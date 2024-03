Ein Vater wird beschuldigt, die Kleidung seiner Töchter auf einem Dachboden angesteckt zu haben. Seine Ex-Frau spricht zudem von Drohungen. Polizei und Krankenwagen mussten zum Wohnhaus in Salzwedel kommen.

Schwere Brandstiftung in Salzwedel: Warum der mutmaßliche Täter nicht verurteilt wurde

Leidtragende in der Sache seien die Kinder, so die Stendaler Staatsanwaltschaft.

Salzwedel. - Es hätte in einem Inferno enden können: In einem Mehrfamilienhaus in Salzwedel wurde offenbar auf einem Dachboden ein Feuer gelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte einen 35-Jährigen im Visier - einen Familienvater, der von seiner Lebensgefährtin verlassen wurde.