weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Aussortierte Kleidung: Bürger bleiben auf Altkleidern sitzen: Salzwedel verliert letzte Sammelcontainer

Aussortierte Kleidung Bürger bleiben auf Altkleidern sitzen: Salzwedel verliert letzte Sammelcontainer

Nun hat sich auch der letzte Altkleidersammler aus Salzwedel zurückgezogen. Eine Einwohnerin sucht in der Stadt vergeblich nach Abgabemöglichkeiten.

Von Beate Achilles 26.11.2025, 06:00
Einer der allerletzten Altkleidercontainer in Salzwedel auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes ist mit Absperrband verschlossen.
Einer der allerletzten Altkleidercontainer in Salzwedel auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes ist mit Absperrband verschlossen. Foto: Beate Achilles

Salzwedel. - Sie sei in der ganzen Stadt herumgefahren und hätte nach einem Altkleidercontainer gesucht – vergeblich. Darüber beklagte sich Ende November eine sichtlich empörte Leserin bei der Volksstimme. Und tatsächlich: Selbst die letzten verbliebenen Sammelcontainer auf dem OBI-Parkplatz und bei der Diakonie an der Schillerstraße sind nun verschwunden.