Nun hat sich auch der letzte Altkleidersammler aus Salzwedel zurückgezogen. Eine Einwohnerin sucht in der Stadt vergeblich nach Abgabemöglichkeiten.

Einer der allerletzten Altkleidercontainer in Salzwedel auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes ist mit Absperrband verschlossen.

Salzwedel. - Sie sei in der ganzen Stadt herumgefahren und hätte nach einem Altkleidercontainer gesucht – vergeblich. Darüber beklagte sich Ende November eine sichtlich empörte Leserin bei der Volksstimme. Und tatsächlich: Selbst die letzten verbliebenen Sammelcontainer auf dem OBI-Parkplatz und bei der Diakonie an der Schillerstraße sind nun verschwunden.