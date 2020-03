In den Altmark-Kliniken bleiben die Türen für Besucher zu. Foto: Volksstimme

Wegen der Ausbreitung von Corona: Ab sofort dürfen Patienten in den Krankenhäusern in Salzwedel und Gardelegen nicht mehr besucht werden.

Salzwedel l Mit sofortiger Wirkung sind alle Besuche in den Altmark-Klinken von Salzwedel und Gardelegen untersagt. Dies teilte Ivonne Bolle, Pressesprecherin des Altmark-Klinikums der Volksstimme im Gespräch mit: " Ab sofort können keine Besucher mehr in die Kliniken kommen." Auch nicht Verwandte ersten Grades, wie es am Wochenende noch möglich war. Damit folge die Klinik-Leitung der Empfehlung des Gesundheitsministeriums. "Es wird um soziale Distanz aus dem Ministerium gebeten", sagt Ivonne Bolle zum Umgang mit der weiteren Verbreitung des Coronavirus.