Die Pumpe in Salzwedel: Das war wie nach Hause kommen ...

Nach Jahren der Ruhe bebte die Pumpe am Sonnabend endlich wieder. Unter dem Motto „Homecoming 2025 – Willkommen zu Hause“ erlebte Salzwedel die erste große Party in der Kult-Disco. Schon im Vorfeld war die Euphorie riesig. Die Tickets waren innerhalb von Minuten im Vorverkauf vergriffen. Und die Nacht hielt, was sie versprach ...