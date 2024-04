DasTeam des Bürgermeisterhofs will bis zur Kommunalwahl zu verschiedenen Themenabenden einladen.

Salzwedel/vs. - Der Verein Bürgermeisterhof startet eine Veranstaltungsreihe zu aktuellen Themen der Stadt Salzwedel. In den nächsten zwei Monaten bis zur Kommunalwahl am 9. Juni wollen die Mitglieder mit Themen, die die Zukunftsentwicklung der Stadt Salzwedel betreffen, in offenen Bürgerforen zur Diskussion stellen. Probleme und Konfliktszenarien sollen offen diskutiert, Lösungsansätze entwickelt und die Bürger Salzwedels zur aktiven Mitgestaltung der Zukunft Salzwedels motiviert werden, informiert Heinz Laing vom Vorstand.

Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 25. April, ab 19 Uhr im Bürgermeisterhof an der Burgstraße 18 unter dem Titel „Stadtentwicklung Salzwedel – wie erwecke ich eine Innenstadt zum Leben?“ statt.

Der Themenabend wird eingeleitet mit einem sogenannten Impulsrefera von Benjamin Konstant von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Leipzig. Der Referent hat mit seinem Team seit Sommer 2023 für die Stadt die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes bearbeitet und wird unter anderem die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung vorstellen und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Stadtentwicklung ableiten lassen.

Attraktiver und interessanter

In der anschließenden Diskussion soll das Augenmerk darauf gerichtet werden, mit welchen Mitteln und Maßnahmen die Stadt lebenswerter, attraktiver und interessanter für die Bewohner, Gäste und NeubürgerInnen gestaltet werden kann, teilt Heinz Laing weiter mit.

Weitere Themenabende

Im Mai und Juni sind weitere Themenabende geplant, jeweils donnerstags ab 19 Uhr im Bürgermeisterhof. Als Daten sind sind der 16., 23. und 30. Mai sowie der 6. Juni vorgesehen.

Dann soll es unter anderem um die innerstädtische Verkehrsberuhigung und regionale öffentliche Verkehrsanbindung, Salzwedels Zukunft als attraktive Stadt für junge Menschen sowie um die Wärme- und Energiewende in Salzwedel- wie kann das gehen?

Migration als Chance – Salzwedel als offene Stadt ist ein weiteres Thema über das diskutiert werden soll.

Team hofft auf Beteiligung

Das Team Bürgermeisterhofs hofft auf eine rege Beteiligung und freut sich auf lebhafte Diskussionen zu den aufgeworfenen Sachverhalten.

Der Verein verstehe sich laut Satzung „als Plattform und Begegnungsort für Diskurse zu Stadt- und Regionalentwicklung, Kunst und Kultur, Politik und Gesellschaft.“