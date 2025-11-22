Bei Sanierung entdeckt Echter Hausschwamm im Gebälk der Kirche in Groß Bierstedt
Beim Freilegen der Balken in der Kirche Groß Bierstedt zeigte sich ein Problem, mit dem nicht gerechnet wurde: der Echte Hausschwamm.
Groß Bierstedt. - Die geplanten Sanierungsarbeiten unterm Dach derKirche in Groß Bierstedt, einem Ortsteil der Gemeinde Rohrberg, müssen noch einmal überdacht werden. Das sagt Rainer Wellkisch, Kirchenbaureferent im Kreiskirchenamt Salzwedel, auf Nachfrage der Volksstimme.