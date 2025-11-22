Beim Freilegen der Balken in der Kirche Groß Bierstedt zeigte sich ein Problem, mit dem nicht gerechnet wurde: der Echte Hausschwamm.

Echter Hausschwamm im Gebälk der Kirche in Groß Bierstedt

Der Echte Hausschwamm hat sich in den Balken in der Groß Bierstedter Kirche eingenistet. Die Sanierung muss nun überdacht werden.

Groß Bierstedt. - Die geplanten Sanierungsarbeiten unterm Dach derKirche in Groß Bierstedt, einem Ortsteil der Gemeinde Rohrberg, müssen noch einmal überdacht werden. Das sagt Rainer Wellkisch, Kirchenbaureferent im Kreiskirchenamt Salzwedel, auf Nachfrage der Volksstimme.