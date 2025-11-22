Das Inklusion Netz Staßfurt, kurz INS, lädt zum Aktionstag für Menschen mit Behinderung ein. Mit einer Pflanzaktion und einem Comedy-Abend.

Tan Caglar (links) auf der Bühne im Großen Haus des Theaters der Altmark zusammen mit Fred Mitschke.

Staßfurt - Seit drei Jahrzehnten schärfen die Vereinten Nationen Anfang Dezember das Bewusstsein für Menschen mit Handicaps, für Menschenwürde und -rechte. In Staßfurt lädt das INS (Inklusion Netz Staßfurt) einen Tag nach dem weltweit anberaumten Gedenk- beziehungsweise Aktionstag zum „Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung“. Am Donnerstag, 4. Dezember, pflanzt man Bäume und tauscht sich aus – mit Witz.

„Baum der Inklusion“

In der Strandbadstraße, auf dem Gelände der Lebenshilfe Bördeland und der neuen Tagesförderstätte für Menschen mit schwerer und schwerster Mehrfachbehinderung, startet um 13 Uhr die Pflanzaktion „Baum der Inklusion“ – unterstützt von der Salzlandsparkasse.

Am Abend lädt das Salzlandtheater im Tränental zur Comedy mit Tan Caglar – auf dem Programm steht „Der Teufel trägt Rollstuhl“. Einlass ist von 17 Uhr an, Start um 18 Uhr.

„Sagrotan“ statt Corona

„Ich brauchte über 40 Jahre, um festzustellen, dass ich ein Scharlatan bin“, sagt Caglar über sein Programm, „wenn man erst meinen Nachnamen und dann meinen Vornamen sagt.“ Schade, dass Corona vorbei sei. Gern habe er auch unter dem Titel „Sagrotan“ touren wollen.

Neben der Comedy lässt es sich an diesem Abend in einer Gesprächsrunde mit Caglar austauschen. Zudem gibt’s Infos rund um Inklusion.

Tickets für den Comedy-Abend gibt’s unter anderem unter Telefon 03925 / 320018 oder per E-Mail an tickets@salzlandtheater.de