weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Straßenverkehr im Harz: Autofahrer aufgepasst: Diese Baustelle sorgt ab dem 24. November für eine Vollsperrung in Wernigerode

Straßenverkehr im Harz Autofahrer aufgepasst: Diese Baustelle sorgt ab dem 24. November für eine Vollsperrung in Wernigerode

Autofahrer in Wernigerode müssen sich erneut auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Ab Montag, 24. November, gilt in der Minslebener Straße eine Vollsperrung. Wie lange müssen sich Einwohner und Urlauber auf Umwege einstellen?

Von Sandra Reulecke 22.11.2025, 10:00
Ab Montag, 24. November, gilt in der Minslebener Straße in Wernigerode eine Vollsperrung.
Ab Montag, 24. November, gilt in der Minslebener Straße in Wernigerode eine Vollsperrung. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode - Autofahrer müssen sich in Wernigerode auf eine neue Baustelle gefasst machen: Nachdem gerade erst der Burgberg gesperrt wurde, ist dieses Mal die Minslebener Straße betroffen. Los geht es am Montag, 24. November.