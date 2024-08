Anwohner des Wartherings in Salzwedel berichten von nächtlichen Besuchern, die mit Taschenlampe in Briefkästen und Fenster leuchten.

Anwohner besorgt: Unbekannte spionieren offenbar Häuser in Salzwedel aus

Einbrecher leuchtet mit Taschenlampe in ein Fenster.

Salzwedel - Im Schutz der Dunkelheit kommen sie zu zweit mit einem Auto, einer steigt aus, leuchtet mit einer Taschenlampe in Briefkästen und Fenster, wohl um festzustellen, ob die Bewohner im Urlaub sind. So schildert Peter Nahrstedt, der im Salzwedeler Warthering in einem Einfamilienhaus lebt, eine Beobachtung, die wohl nicht nur er selbst, sondern auch Nachbarn diesen Sommer bereits mehrfach gemacht haben wollen.