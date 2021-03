Shoppen ist wieder möglich - vorausgesetzt, man hat einen Termin. In Salzwedel wurde das Angebot am ersten Tag gleich gut genutzt.

Salzwedel (hm/me/to) l Die am Montag in Kraft getretene neue Corona-Verordnung macht es möglich: Termin-Shopping wie es neudeutsch heißt. Will heißen: Wer vorher in einem Geschäft anruft, bekommt eine Zeit genannt, zu der er oder sie sich in aller Ruhe etwas aussuchen, gegebenfalls anprobieren und kaufen kann. 40 Quadratmeter pro Person schreibt die Verordnung vor. Die Größe des Ladens bestimmt also die Zahl derer, die gleichzeitig ins Geschäft kommen können. Zudem müssen sie sich eintragen, Abstandsregeln einhalten und Maske tragen. Desinfektionmittel ist bereit zu stellen.



„Daran haben wir uns ja inzwischen gewöhnt und die Kunden auch“, sagt Silke Kräuter, Inhaberin des Fachgeschäftes Spowa Spiel Sport Freizeit. Trotzdem sei es wieder eine neue Situation. Dennoch gab es gleich am ersten Tag zahlreiche Anmeldungen. „Wir feuen uns und sind superglücklich und die Kundschaft auch“, sagt die Geschäftsfrau. Nach gut einem Vierteljahr Schließung sei es auch „höchste Eisenbahn“, dass es Lockerungen gebe und die Leute wieder bei ihr einkaufen dürfen. „Sie freuen sich wirklich“, hat sie Montag erlebt. Bis zu vier Personen dürfen gleichzeitig auf ihrer Verkaufsfläche sein, das sei okay. Wenn der Laden gerade leer ist und jemand vor der Tür steht, bekommt er auch kurzfristig einen Termin.



Die übrig gebliebene Herbst- und Winterware, die nicht verkauft wurde, will sie zu gegebener Zeit mit Preisnachlass erneut anbieten.



Zeit zum Renovieren genutzt

So will auch Wolfgang Behrens verfahren, der zwei Schuhgeschäfte in Salzwedel betreibt. Was aufgrund der corona-bedingten Auszeit nicht verkauft wurde, sei mehr oder weniger zeitlos. Also Basics, die nicht ganz modisch sind, erklärt er. Bei ihm dürfen zeitgleich so viele Kunden einkaufen, wie Mitarbeiter vor Ort sind. Auf den 250 Quadratmetern der Filiale an der Neuperverstraße könnten sich theoretisch acht Leute aufhalten. Meistens bestelle er aber nur jeweils eine Familie, ein Paar oder Person, die dann individuelle Betreuung erhalten. „Das läuft gut“, schätzt er ein. Die lange Auszeit habe er zum Renovieren genutzt, berichtet der Geschäftsmann.



Im Bekleidungsgeschäft „moden Borghaus“ an der Neuperverstraße ist es am Montagmorgen noch ruhig. Für 9 Uhr ist der erste Kunde angemeldet, insgesamt seien zehn Termine vereinbart, sagt Verkäuferin Yvonne Heinze. „Aber im Laufe des Tages kommen sicher noch einige hinzu“, sagt die 41-jährige und blickt auf das Telefon. Man will jedem angemeldeten Kunden ungefähr eine Stunde Zeit im Laden geben. „Manche werden natürlich auch schneller wieder raus sein, andere genießen es aber auch, ein bisschen zu verweilen und zu stöbern“, weiß Heinze aus Erfahrung. In dem Geschäft könnten sich bis zu acht Kunden auf einmal aufhalten. „Aber wir wollen das nicht ausreizen, weil es ja mit den Abständen manchmal doch nicht so einfach ist“, erklärt die Verkäuferin.



Zwei Kunden auf einmal

Der „Holzwurm“ an der Burgstraße ist mit seinen etwa 80 Quadratmetern kleiner. Dort dürfen nur zwei Kunden auf einmal hinein. Auch hier ist das Geschäft wieder geöffnet, aber ebenfalls nur für zuvor telefonisch oder online angemeldete Kunden. „Wir waren die ganze Zeit auch hier, konnten aber nur per „Klick and Collect“ oder telefonisch bestellte Ware an der Tür herausgeben“, beschreibt Inhaberin Wenke Wirth die Situation der letzten zweieinhalb Monate.



Im Gegensatz beispielsweise zu den Mode- und Dekorationsläden hatten die Buchläden den ganzen Lockdown über geöffnet. „Die Leute waren ja froh, dass sie überhaupt irgendwohin konnten“, schätzt Katrin Pagen vom „Buchladen“ in der Burgstraße die Lage im Lockdown ein. Und auch der Bedarf sei ja durchaus da gewesen.



Rainer Neitzel, Inhaber des Buchladens Leseland, gibt sich auch angesichts der relativen Flaute Anfang dieses Jahres entspannt. „Die ersten Monate sind auch normalerweise eher mau, das Geschäft zieht dann erst wieder um Ostern herum an“, sagt er. Und: „Ich bin auf jeden Fall vorbereitet.“



Situation noch seltsam

Für Ines Eggers, Inhaberin des Modegeschäftes City Classic ist die Situation noch etwas seltsam. „Daran müssen wir und unsere Kunden sich erst einmal gewöhnen.“ Bislang werde das Angebot jedoch gut angenommen, so dürfe es gerne weitergehen: „Die Leute haben schon fleißig Termin gebucht“, erzählt Eggers. Sie betont, sie sei sehr froh, dass ihre Kunden sie in dieser Zeit unterstützen und Einkaufsmöglichkeiten wahrnehmen – dafür liefere Eggers auch persönlich Waren aus.



„Unsere Saison beginnt eigentlich schon jetzt, daher sind wir ganz froh, dass wir nun auch Kunden im Geschäft begrüßen können“, informiert Andrea Eva, Verkäuferin in Bikers Only. Soweit sei sie auch zufrieden, wie das Angebot genutzt werde. Bestellen und abholen sei zwar auch über den Online-Shop möglich, aber da entfalle der persönliche Kontakt. „Das, was wir verkaufen, ist sehr beratungsintensiv, daher ist uns das „Click und Meet“-Modell (Terminvereinbarung) auch deutlich lieber und wir hoffen, dass es jetzt auch so bleibt.“



Plattform wäre super

Die Stadt Gardelegen informiert über die sozialen Medien und ihre Internetseite, wie die Geschäfte erreichbar sind und zu welchen Zeiten die Termine vergeben werden. Ein Service, der auch in Salzwedel willkommen wäre. „Das würde ich toll finden“, sagt Silke Kräuter. Das so gebündelt auf einer Plattform darzustellen und dann noch mit dem Namen der Stadt zu verbinden, sei schon eine gute Sache, findet auch Wolfgang Behrens.