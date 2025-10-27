Anwohner an der Neuperverstraße in Salzwedel haben mehrfach Ratten gesichtet und sehen Stadt, Kreis und Hauseigentümer in der Pflicht, etwas zu unternehmen.

Ratten suchen an der Neuperverstraße im Müll nach Fressbarem.

Salzwedel. - An der Neuperverstraße gibt es ein Rattenproblem. Das haben Mieter der Volksstimme mitgeteilt und entsprechendes Bild- und Videomaterial zugesandt. Es zeigt, wie die Tiere sich in herumliegendem Müll etwas zu fressen suchen.