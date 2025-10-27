weather wolkig
Anwohner an der Neuperverstraße in Salzwedel haben mehrfach Ratten gesichtet und sehen Stadt, Kreis und Hauseigentümer in der Pflicht, etwas zu unternehmen.

Von Antje Mewes Aktualisiert: 29.10.2025, 17:56
Ratten suchen an der Neuperverstraße im Müll nach Fressbarem.
Ratten suchen an der Neuperverstraße im Müll nach Fressbarem.

Salzwedel. - An der Neuperverstraße gibt es ein Rattenproblem. Das haben Mieter der Volksstimme mitgeteilt und entsprechendes Bild- und Videomaterial zugesandt. Es zeigt, wie die Tiere sich in herumliegendem Müll etwas zu fressen suchen.