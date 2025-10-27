Problem mit Schadnagern Ekelig: Ratten vermehren sich in Müll hinter Wohnungen
Anwohner an der Neuperverstraße in Salzwedel haben mehrfach Ratten gesichtet und sehen Stadt, Kreis und Hauseigentümer in der Pflicht, etwas zu unternehmen.
Aktualisiert: 29.10.2025, 17:56
Salzwedel. - An der Neuperverstraße gibt es ein Rattenproblem. Das haben Mieter der Volksstimme mitgeteilt und entsprechendes Bild- und Videomaterial zugesandt. Es zeigt, wie die Tiere sich in herumliegendem Müll etwas zu fressen suchen.