Im Altmarkkreis Salzwedel starten ausgewählte Vorhaben mit Unterstützung des Programms „Demokratie leben“. Dialog, Bildung und Prävention stehen im Fokus.

Von Anna Maria Sternhagen 01.03.2026, 06:30
Der erste Förderaufruf für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" ist vorbei. Die ersten 11 Projekte sind ausgewählt und stellen sich vor. Foto: Anna Maria Sternhagen

Salzwedel. - Polarisierung, Hassrede und antisemitische Vorfälle stellen alle Kommunen zunehmend vor Herausforderungen. Im Altmarkkreis Salzwedel sollen jetzt elf Projekte, gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“, gezielte Räume für Dialog, Bildung und Präventionsarbeit schaffen.