Demokratie-Projekte mit Bundesförderung Elf Initiativen setzen starkes Zeichen für Zusammenhalt und Vielfalt
Im Altmarkkreis Salzwedel starten ausgewählte Vorhaben mit Unterstützung des Programms „Demokratie leben“. Dialog, Bildung und Prävention stehen im Fokus.
01.03.2026, 06:30
Salzwedel. - Polarisierung, Hassrede und antisemitische Vorfälle stellen alle Kommunen zunehmend vor Herausforderungen. Im Altmarkkreis Salzwedel sollen jetzt elf Projekte, gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“, gezielte Räume für Dialog, Bildung und Präventionsarbeit schaffen.