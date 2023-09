Weggeworfene Zigarettenkippen sind nicht nur ein Ärgernis, sondern verursachen Umweltschäden. Trotzdem liegen sie überall in der Stadt. Ein Volksstimme-Leser sieht Mängel bei der Stadtreinigung und appelliert an die Bürger.

Erneut Ärger über Zigarettenkippen in Salzwedel

Salzwedel - Die Sauberkeit in der Stadt war in jüngerer Zeit öfter Thema in der öffentlichen Diskussion. Meistens ging es dabei um das Nachberäumen bei der Sperrmüllabfuhr oder die illegale Verkippung von Unrat. Volksstimme-Leser Wolfgang Dahse hat ein weiteres Problem ausgemacht: „Ekel erregende Zigarettenkippen“.