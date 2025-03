Mitreißendes Konzert der Band „Die Seilschaft“ in Salzwedel. Lead-Sänger Christian Haase zeigte sich bei Auftritt vom Veranstaltungsort begeistert.

Kultband gastiert in Salzwedel

Die einstige Gundermann-Band „Die Seilschaft“ trat erstmals im Salzwedeler Club Hanseat auf. Das Konzert kam gut an.

Salzwedel - Bis auf den Leadsänger und den Bassisten waren die Musiker der Seilschaft am Sonnabend in Salzwedel noch in der ursprünglichen Besetzung von 1992 zu sehen, als die Combo sich als Begleitband des ostdeutschen Liedermachers Gerhard Gundermann einen Namen machte. Der „singende Baggerfahrer aus der Lausitz“ verstarb 1998, doch die Seilschaft lebt weiter und begeisterte im Club Hanseat. Aktuell tourt die Band mit ihrem neuen Programm „Balsam und Balladen“ durch Ostdeutschland, wo sie ihre größte Fangemeinde hat.