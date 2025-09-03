weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Kulturfestival Wagen & Winnen 2025: Familien-Wohnprojekt in Salzwedel wird zum Ausstellungsort

Eine Familie öffnet erstmals ihr noch unsaniertes Fachwerkhaus in Salzwedel beim Festival Wagen & Winnen. Sieben Aussteller präsentieren dort ihre unterschiedlichen Werke.

Von Justine Fischer 03.09.2025, 06:00
Jacob Blödow (von links) und Christiane Feller planen mit ihrer kleinen Tochter (nicht auf dem Foto) sowie Brunhilde und Franz Feller eine Hausgemeinschaft mit drei Generationen.
Jacob Blödow (von links) und Christiane Feller planen mit ihrer kleinen Tochter (nicht auf dem Foto) sowie Brunhilde und Franz Feller eine Hausgemeinschaft mit drei Generationen. Fotos: Justine Fischer

Salzwedel. - Beim Kunstfestival Wagen & Winnen gibt es in diesem Jahr in der Salzwedeler Innenstadt einen neuen Ausstellungsort: HB 7. Eine junge Familie inklusive Großeltern hat zwei Häuser mit dazwischenliegendem Garten am Fluss erworben und öffnet hier erstmalig die Türen.