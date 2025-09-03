Eine Familie öffnet erstmals ihr noch unsaniertes Fachwerkhaus in Salzwedel beim Festival Wagen & Winnen. Sieben Aussteller präsentieren dort ihre unterschiedlichen Werke.

Jacob Blödow (von links) und Christiane Feller planen mit ihrer kleinen Tochter (nicht auf dem Foto) sowie Brunhilde und Franz Feller eine Hausgemeinschaft mit drei Generationen.

Salzwedel. - Beim Kunstfestival Wagen & Winnen gibt es in diesem Jahr in der Salzwedeler Innenstadt einen neuen Ausstellungsort: HB 7. Eine junge Familie inklusive Großeltern hat zwei Häuser mit dazwischenliegendem Garten am Fluss erworben und öffnet hier erstmalig die Türen.