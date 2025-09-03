Kulturfestival Wagen & Winnen 2025 Familien-Wohnprojekt in Salzwedel wird zum Ausstellungsort
Eine Familie öffnet erstmals ihr noch unsaniertes Fachwerkhaus in Salzwedel beim Festival Wagen & Winnen. Sieben Aussteller präsentieren dort ihre unterschiedlichen Werke.
Salzwedel. - Beim Kunstfestival Wagen & Winnen gibt es in diesem Jahr in der Salzwedeler Innenstadt einen neuen Ausstellungsort: HB 7. Eine junge Familie inklusive Großeltern hat zwei Häuser mit dazwischenliegendem Garten am Fluss erworben und öffnet hier erstmalig die Türen.