Das Kunstfestival findet im September in Altmark und Wendland statt. Was geplant ist und wo die Eröffnungsparty steigt.

Viele Besucher waren auf dem Losser Hof beim Kunstfestival Wagen & Winnen im September 2021 dabei.

Salzwedel/vs. - Die Werke von 150 Künstlerinnen und Künstlern sind beim diesjährigen Wagen & Winnen Kunstfestival am Wochenende 12. bis 14. September in 42 Ausstellungen an 27 Orten im nördlichen Sachsen-Anhalt und im östlichen Niedersachsen zu bewundern. Die meisten Kunsträume werden von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein, wie der Verein Wagen & Winnen mitteilt. Viele Ausstellungsorte bieten zudem Abendveranstaltungen an. Das volle Programm mit allen Öffnungszeiten und die stets aktuellsten Infos zum Festival finden sich auf der Wagen & Winnen-Homepage unter wagen-winnen-altmark.de.