Salzwedel/vs. - Die Salzwedeler Feuerwehrleute haben ein kostspieliges neues Fahrzeug in ihrem Fuhrpark. Es wird bei technischen Hilfeleistungen eingesetzt, die von Verkehrsunfällen bis zu Naturkatastrophen und anderen Grundschadenslagen reichen können.

Hydraulischer Rettungssatz

„Der Rüstwagen dient der schweren technischen Hilfeleistung auf dem Gebiet der gesamten Einheitsgemeinde und auch darüber hinaus“, formulierte die Stadtpressestelle in einer Mitteilung anlässlich der Übergabe des 625.000 Euro teuren Fahrzeugs am Donnerstag in der Feuerwache Salzwedel.

Stadtsprecher Andreas Köhler zufolge ist es unter anderem mit einem hydraulischen Rettungssatz und diversen Elektrowerkzeugen ausgestattet. Diese Ausstattung dient beispielsweise zur Rettung und Bergung von Menschen bei Verkehrsunfällen, etwa eingeklemmten Personen. Mit einem Hebekissen, einer aufblasbaren Vorrichtung, können Menschen, die auf dem Boden liegen und nicht mehr aufstehen können, angehoben werden. Auch ein Lichtmast ist an Bord, teilt Köhler weiter mit. Dieser ermöglicht ein großflächiges Ausleuchten von Einsatzstellen.

Fexible Ausrüstung je nach Einsatz

Das Fahrzeug, das mit 300.000 Euro vom Land gefördert wurde, kann je nach Einsatzart flexibel ausgerüstet werden, beispielsweise mit den Schwerpunkten „Strom und Beleuchtung“, „Dichtsysteme“, „Ölbindemittel“ oder „Rettungsboot“. „Ein beeindruckendes Stück Technik“, lobte Bürgermeister Olaf Meining, nachdem er den Wagen gemeinsam mit Ortswehrleiter André Dissl in Augenschein genommen hatte. Dieser bedankte sich beim Bürgermeister und dem Stadtrat, für die Anschaffung.