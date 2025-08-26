Beim Forest Jump Festival im Zauberwald bei Pretzier ging noch einmal richtig die Post ab.

Pretzier. - Hunderte Besucher feierten am Wochenende in einem Waldstück zwischen Pretzier und Stappenbeck das vorerst letzte „Forest Jump“. Erneut haben die unzähligen Ehrenamtlichen ein Event auf die Beine gestellt, das nicht nur über die Musik, sondern auch die Atmosphäre und den Umgang miteinander die Herzen aller Besucher erreicht.