Ein Familiensportfest veranstaltet der Sportverein SV Lok Jerichow am Sonnabend, 13. September, auf dem Sportplatz in Jerichow im Elslakenweg.

Was man beim Familien-Sportfest des SV Lok Jerichow erleben kann

Familiensportfeste gibt es auch in anderen Orten, wie hier in Klietz. Jung und Alt messen sich in Disziplinen oder gehen als Team an den Start.

Jerichow - Von 11 bis 15 Uhr gibt es hier dann auch die Möglichkeit, das Deutschen Sportabzeichen abzulegen.

„Es wird spaßige Stationen für Jung und Alt geben, die jeweils von einem Team aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern absolviert werden“, berichtet Carolin Hoffmann, zweite Vorsitzende des Vereins, und freut sich auf viele Teilnehmer, vor allem Familien. Die Teams können auch von Erwachsenen und Kindern gebildet werden, die nicht miteinander verwandt sind.

Für Kinder gibt es das Mini-Sportabzeichen

Alle, die Teil dieses Familiensportfestes sind, können sich für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens anmelden. Für Kinder unter sechs Jahren wird es das Mini-Sportabzeichen geben. Damit die Jüngsten an diesem Tag ganz besonders viel Freude haben, sorgt der Verein nicht nur für reichlich sportliche Angebote. Er baut für die Mädchen und Jungen zudem eine Hüpfburg auf, wird Kinderschminken anbieten und eine Bastelstraße zur Verfügung stellen.

Carolin Hoffmann weiter: „Für das leibliche Wohl soll es Deftiges vom Grill, Süßes vom Kuchenbasar sowie eine ausreichende Getränkeversorgung zu familienfreundlichen Preisen geben.“

Mit einem Familienstaffellauf wird das Familiensportfest am Nachmittag seinen Ausklang finden.

Anmeldung für die Teilnahme am Sportfest

Wer beim Sportfest dabei sein möchte, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Die Anmeldung ist auch dann erforderlich, wenn das Deutsche Sportabzeichen nicht abgelegt werden möchte.

Sowohl über die Internetseite des Jerichower Vereins unter www.svlokjerichow.de als auch per E-Mail an s-vorsitzender@svlokjerichow.de ist es möglich, sich für das Fest zu registrieren. Anmeldefrist ist der 7. September.