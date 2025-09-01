Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall zwischen den Salzwedeler Ortsteilen Seeben und Rockenthin nahe der Bahnstrecke Salzwedel-Uelzen ums Leben gekommen.

Rockenthin - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am heutigen 1. September gegen 12 Uhr mittags eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei Salzwedel mitteilte, kam der Wagen der Frau zwischen den Ortschaften Seeben und Rockenthin am Bahnübergang auf der Seebener Seite aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Bahnverkehr musste wegen des Unfalls nicht unterbrochen werden. Die Feuerwehr Salzwedel war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Da die Unfallaufnahme aktuell noch nicht abgeschlossen ist, konnte die Polizei bislang keine Angaben zu der betroffenen Frau oder zum Fahrzeug machen. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.